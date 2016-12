Der Präsident des Deutschen Mieterbundes Frank-Georg Rips hat die Stadt Münster aufgefordert, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Laut des WDRs sagte Rips bei einer Veranstaltung gestern Abend in Münster, die Wohnungsnot in Münster sei sehr akut. In erster Linie helfe nur, neue Wohnungen zu bauen. In der Vergangenheit haben vor allem auch Studierende für mehr bezahlbaren Wohnraum protestiert.