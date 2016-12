Eine Technologie für Echtzeit-3D-Übertragungen unterstützt jetzt Chirurgen im OP. Die Technologie entwickelten Forscher an der Universität Basel. Dies berichtet die Uni in einer Pressemitteilung.

Die Chirurgen können ihre Eingriffe so live aus neuen Perspektiven verfolgen. Das ermöglicht eine bessere Planung von Eingriffen. An der Echtzeitübertragung von 3D-Bildern waren bisherige Programme gescheitert.