Bustickets könnten möglicherweise auch in Münster bald durch das Anschauen von Werbevideos bezahlt werden. Wie die CDU-Ratsfraktion in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird derzeit der Einsatz einer App geprüft, die bereits in Düsseldorf im Einsatz ist. Nutzer können damit ohne weitere Kosten ein Nahverkehrsticket ziehen, nachdem sie vier Werbespots angeschaut haben.