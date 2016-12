Sechs herausragende Absolventinnen und Absolventen wurden für ihre außergewöhnliche Promotionen geehrt. Dies berichtet die Uni Münster. Am vergangenen Freitag wurden die Absolventinnen und Absolventen in einer Feierstunde am Schloss mit einem Dissertationspreis ausgezeichnet. Der Preis ist mit jeweils 7500 Euro dotiert.