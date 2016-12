Die Gemeine Keiljungfer ist die "Libelle des Jahres 2017". Das teilten der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland und die Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen mit.

Die schwarz-gelbe Libelle komme an kleinen Bachläufen ebenso vor wie in großen Flüssen und wurde stellvertretend für Arten gewählt, die stark von intakten Lebensräumen abhängig sind. In Deutschland sind Fließgewässer oft mit einem Cocktail aus Medikamentenrückständen und Pestiziden belastet. Auch plötzliche Strömungen und der Wellenschlag von Schiffen mache dem Insekt und seinen Larven zu schaffen. Von den rund 80 Libellenarten in Deutschland stehen den Angaben zufolge 36 auf der Roten Liste gefährdeter Arten.

Mit dem Preis wollen Wissenschaftler und Naturschützer auf die Vielfalt der Arten sowie Bedrohungen aufmerksam machen.