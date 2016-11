Hallozinogene Drogen können dabei helfen, Todesängste bei Krebspatienten zu lindern. So berichtet das Science Magazine. Zwei lang erwartete Studien zu diesem Thema sind heute im Journal of Psychopharmakologie veröffentlicht worden. Die Forschenden hatten Probanten den Stoff Psilocybin verabreicht, der zum Beispiel in Magic Mushrooms vorkommt. Bereits in den Sechzigerjahren wurden Drogen wie Psilocybin und LSD eingesetzt, um Alkoholismus und Depressionen zu behandeln. Die Forschenden wollen nun wieder auf die medikamentöse Wirkung von Hallozinogenen aufmerksam machen.