Kulinarische Woche in der Aasse-Mensa

In der Mensa am Aasee wird im Dezember eine besondere kulinarische Woche stattfinden. Dies berichtet die FH Münster in einer Pressemitteilung. In der Woche vom 12. bis zum 16.Dezember werden am Aktionsstand Gerichte aus Syrien, Afghanistan und Eritrea angeboten. Die Idee dazu kommt von der Projektgruppe "We on world", die aus Studierenden der FH Münster besteht. Ziel der Aktion soll es sein, auch auf kulinarischer Ebene kulturelle Kontakte zu knüpfen. Dabei werden hauptsächlich Alltagsgerichte aus den drei Ländern angeboten, um ein möglichst unverfälschtes Bild der dortigen Essenskultur zu gewinnen. Die Aktion ist mit den Mitarbeitern der Mensa abgesprochen, die sich bereits auf die kulinarische Woche freuen.