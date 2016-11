Wirtschaftliche Effekte von sportlichen Großereignissen

Sportliche Großereignisse haben einen wirtschaftlichen Entwicklungseffekt. Dies wiesen drei Wirtschaftswissenschaftler der Universität Hohenheim in einer Studie nach. Sie untersuchten dafür in einer Studie die Auswirkungen der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Bei ihren Forschungen verließen sie sich nicht auf typische Kennzahlen wie das Bruttoinlandsprodukt oder die Arbeitslosenzahlen. Stattdessen untersuchten sie die nächtliche Lichtintensität in den Gemeinden, in denen für die Weltmeisterschaft Stadien gebaut worden waren. Die Forscher kamen zu dem Ergebnis, dass besonders die Orte, bei denen in die Verkehrsinfrastruktur investiert worden ist, von dem Großereignis profitiert haben. Dennoch, ein Großteil der Fußballstadien steht heute leer.