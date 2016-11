Salafisten verteilen Mohammed-Biografien

Salafisten der Vereinigung „We love Mohammad“ haben am Wochenende in der Ludgeristraße Mohammed-Biographien verteilt, wie die Westfälischen Nachrichten berichten. Pierre Vogel, der als einer der einflussreichsten Salafisten Deutschlands gilt, hat die Aktion in Münster mit seiner Teilnahme unterstützt. Vor zwei Wochen wurde die Salafisten-Vereinigung „Die wahre Religion“ verboten. Personen die im Zusammenhang mit dieser Vereinigung stehen, wurden auch bei der Verteilaktion in Münster gesichtet. Die Stadt werde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten und es drohe eine Geldbuße bis zu 1000 Euro, so Ordnungsamtsleiter Martin Schulze-Werner.