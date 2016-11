Organspende ist in der Krise

Um die Organspende in Deutschland ist es so schlecht bestellt wie nie, das berichten die Westfälischen Nachrichten.

Die Zahl der Menschen die eine Organspende benötigen steigt. Die Zahl der Spender sinkt jedoch. Die Deutsche Transplantationsgesellschaft DTG spricht von der schwersten Krise der Transplantationsmedizin. In NRW stehen knapp 3000 Menschen auf der Warteliste, es wurden im letzten Jahr jedoch nur knapp 60 Organspender verzeichnet. Auch die Uni-Klinik in Münster meldet rückläufige Zahlen.