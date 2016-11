Geschäftsstelle für den Katholikentag

Die Geschäftsstelle für den Deutschen Katholikentag 2018 in Münster wurde eröffnet, wie der Katholikentag auf seiner Homepage berichtet.

Am Montagabend wurde die Geschäftstelle eröffnet, in der in den nächsten eineinhalb Jahren fast 50 Mitarbeiter die Großveranstaltung vorbereiten werden. Der Generalvikar des Bistums Münster, Norbert Köster, segnete die Räume. Im Mai 2018 wird der 101. Deutsche Katholikentag des Zentralkomitees der deutschen Katholiken in Münster stattfinden. Zu dem 5-tägigen Großereignis werden mehrere zehntausende Gläubige erwartet.