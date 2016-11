Krebs-Neuerkrankungen steigen

In Deutschland steigt die Zahl der Krebs-Neuerkrankungen. Das geht aus einem Bericht des Robert-Koch-Instituts hervor, der heute in Berlin vorgestellt wird. Im Jahr 2013 sind 482.000 Menschen an Krebs erkrankt, das sind doppelt so viele wie 1970.

Das liege vor allem an der Alterung der Gesellschaft, so die Experten.

Gleichzeitig ist jedoch die Lebenserwartung gestiegen. Menschen, die an Krebs sterben, werden im Schnitt 74 Jahre alt - 4 Jahre älter, als noch 1980. Ursächlich sind verbesserten Therapien. Das Bundesgesundheitsministerium will künftig alle 5 Jahre einen Krebs-Bericht veröffentlichen.