Aufbereitung von relevanten Informationen durch Computer

Forscher der Uni Münster wollen das schlechte Gedächtnis des Menschen nutzen. Im Rahmen einer Kooperation mit den Fächern Psychologie und Wirtschaftsinformatik sollen Computersysteme so entwickelt werden, dass sie, ähnlich wie beim Vergessen des Menschen, unwichtige Dinge dem Nutzer nicht präsentieren. Dadurch sollen Angestellte aber auch ganze Firmen entlastet werden. Da der Computer für ihre Arbeit nur relevante Information zur Verfügung stellt. In den nächsten drei Jahren geht es hauptsächlich darum, Erkenntnisse zu sammeln, wie das Vergessen im menschlichen Gehrin funktioniert, um dies dann auf Computer anwenden zu können. Das Projekt wird in den ersten drei Jahren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, kurz DFG, mit insgesamt 500.000 Euro gefördert.