Professoren und Professorinnen in NRW betreuen die meisten Studierenden im bundesweiten Vergleich. Das NRW- Wissenschaftsministerium hat dieses Ergebnis Radio Q gegenüber bestätigt. Im Jahr 2014 kamen auf eine Professur im Bundesdurchschnitt 72 Studierende an Universitäten und Hochschulen. In NRW sind es 99 Studierende pro Professur. Die wenigsten Studierenden müssen die Professoren und Professorinnen in Thüringen und Bremen betreuen.