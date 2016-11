Die Stadt Münster wächst weiter. Bis 2025 sollen nach einer Prognose der Stadtverwaltung mehr als 320.000 Menschen in Münster leben. Das bestätigte die Stadt Münster gegenüber Radio Q. Für die Prognose seien verschiedene Parameter, wie die steigende Lebenserwartung, sowie der weitere Zuzug in die Stadt berücksichtigt worden. Außerdem sollen der Berechnung zufolge 2025 mehr Frauen als Männer in Münster leben.