Unisex-Toiletten an der Uni-Bielefeld

Der AStA der Uni Bielefeld fordert Unisex-Toiletten in allen Gebäuden der Universität, das bestätigte der AStA gegenüber Radio Q. Es soll dafür gesorgt werden, dass sich niemand in die Kategorien „Mann“ oder „Frau“ einteilen muss. Der AStA der Uni Münster sieht im Rahmen seines Leitbilds „Hochschule für Alle“ Unisex-Toiletten grundsätzlich als positiven Beitrag zur Gleichberechtigung an, wie der AStA uns mitteilte. Konkrete Forderungen wie in Bielefeld gibt es diesbezüglich aber noch nicht.