CO2-Emissionen durch Stadtplanung senken

Stadtplanerische Initiative könnte CO2-Emissionen massiv einschränken. Der Informationsdienst Wissenschaft berichtet von einer neuen Studie, die im Magazin Nature Climate Change veröffentlicht werden soll. Die Forschenden haben bestehende Datenmengen analysiert und so auf Klimaschutzpotenzial besonders auf städtischer Ebene geschlossen. So könnten besonders neue energieeffiziente Gebäude, nachhaltige Mobililtätskonzepte und die Speicherung von CO2 im Bauzement wichtige Anregungen für kommunale Entscheidungsträger darstellen. Der Leitautor der Studie Felix Creutzig sieht für die Begrenzung des CO2-Ausstoßes besonders Städte und Kommunen auf der ganzen Welt in der Pflicht.