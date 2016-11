Studierendenparlament vertagt Entscheidung über Haushalt

Das Studierendenparlament hat beschlossen den vorläufigen Haushalt für das Jahr 2017 nicht zu beschließen. Eigentlich sollte in der gestrigen Sitzung der Haushalt mit einem Volumen von knapp 16 Millionen Euro beschlossen werden. Diese Entscheidung wurde nun vertagt. Grund dafür ist ein Antrag, wonach der Semesterspiegel in Zukunft nicht mehr in der Asta-Druckerei, sondern extern gedruckt werden soll. Kolja Rösener, Asta-Finanzreferent sagte gegenüber Radio Q, die momentane Faktenlage würde nicht ausreichen, um eine reflektierte Entscheidung zu treffen.

Nun soll in der nächsten Sitzung des Stupa über den Haushalt und den Antrag abgestimmt werden.