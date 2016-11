Immer mehr Ausländer studieren in Deutschland. Das berichtet "TAG24" auf seiner Internetseite. Demzufolge hat der Anteil der ausländischen Studierenden mit 14,7 % einen Höchstwert seit 1990 erreicht. 2014 lag der Wert noch bei 13,7 %. Start-Ups wie z.B. Kiron wollen in den nächsten jahren immer mehr Flüchtlinge an die Uni holen. Auf der Online-Plattform können sich Flüchtlinge mit vier verschiedenen Kursen auf die Uni vorbereiten. An manchen Unis können dort erzielte Leistungspunkte später sogar angerechnet werden. Start-ups, die Flüchtlinge so oder so ähnlich das Studieren ermöglichen wollen, wurden in der Vergangenheit bereits mit mehreren Millionen Euro von der Bundesregierung unterstützt.