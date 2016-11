Neue Graduirtenkollegs in NRW

An drei Universitäten in NRW, darunter auch die Uni Münster, werden von der Deutschen Forschungsgemeinschaft neue Graduirtenkollegs eingerichtet. Dies berichtet das NRW-Wissenschaftsministerium auf seiner Internetseite.

In den Graduirtenkollegs werden Doktoranten und Doktorantinnen bei ihrer Promovation finanziell unterstützt. Gefördert wird an der Uni Münster ein Projekt über evolutionäre Prozesse unter der Leitung von Professor Joachim Kurtz. Die drei neuen Graduirtenkollegs in NRW werden ab nächstem Jahr mit rund 11 Millionen Euro gefördert.

In Deutschland werden inzwischen knapp über 200 Graduirtenkollegs gefördert.