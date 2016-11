MS: Umweltpreis 2016

Die Stadt Münster hat gestern abend den Umweltpreis 2016 verliehen. Der erste Platz ging an das Repaircafe in der Hafenstraße. Dort können Münsteraner Gebrauchsgegenstände selbst reparieren oder reparieren lassen. Gelobt wurde dabei besonders die Müllvermeidung, da durch die Reparaturen die Gegenstände weiterverwendet werden anstatt auf dem Müll zu landen. Den Jugendpreis gewannen Schülerinnen der Marienschule, die in ihrem Projekt Jeans recyclen und den Erlös an eine indische Partnerschule spenden.