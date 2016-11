Studenten protestieren gegen Bundeswehrstand

Die Juso-Hochschulgruppe in Würzburg will gegen den Stand der Bundeswehr auf der heute stattfindenen Jobmesse protestieren.

Jörg Nellen, Pressesprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, bestätigt gegenüber Radio Q, dass sich die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft bundesweit gegen das Werben der Bundeswehr an Hochschulen und Schulen einsetzt. Das Werben wäre „eine Rekrutierung durch die kalte Küche“.

Die Studierenden schließen sich der Kritik der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft an und fordert die Uni-Leitung auf, dem Militär keine Plattform zu bieten.