Horizont 2020 Halbzeitbilanz

Horizont 2020, das mit rund 70 Mrd. Euro finanzstärkste europäische Förderprogramm für Forschung und Innovation, steht vor seiner Zwischenevaluation. Das gibt das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung von NRW bekannt. Gestern hat eine Halbzeitbilanz des EU-Forschungsprogramms in Düsseldorf stattgefunden. Das Land NRW liegt gemeinsam mit Baden-Württemberg bei der Beteiligung am EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 bundesweit vorn. Bundesweit steht die Uni Münster mit rund 16,8 Millionen Euro an abgerufenen Fördermitteln auf Platz 17, landesweit auf Platz 5. Deutlich führend ist Nordrhein-Westfalen bei der Anzahl der Beteiligungen. Unter den besten 20 deutschen Hochschulen finden sich fünf aus NRW. Neben der Uni Münster fallen zum Beispiel noch die RWTH Aachen und Ruhr-Universität Bochum darunter.