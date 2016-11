Was Handys über ihre Besitzer sagen

Wissenschaftler der University of California in San Diego haben durch eine neue Analysemethode herausgefunden, was der Schmutz auf Handys über die Vorlieben ihrer Besitzer verrät. Dies berichtet Spiegel online. In der Studie wurden unter anderem Reste von Cremes gegen Entzündungen, Spuren von Mitteln gegen Depressionen sowie von Augentropfen an den Handys gefunden. Die Forscher sind der Meinung, diese Art der Analyse könne zukünftig bei der Aufklärung von Straftaten genutzt werden.