Förderung der Themen Flucht, Migration und Integration

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung will die Themen Flucht, Migration und Integration durch neue Fördermittel stärken. Dies berichtet das Ministerium in einer Pressemitteilung. Durch die Fördermaßnahmen sollen vor allem die Geistes- und Sozialwissenschaften unterstützt werden. Das Ministerium plant, vorhandenes Wissen über Flucht und Migration besser verfügbar zu machen und die Datengrundlage über Flüchtlinge in Deutschland zu verbessern. Außerdem sollen die gesellschaftlichen Folgen der Zuwanderung im Fokus stehen. Bei allen Maßnahmen soll das Hauptziel die Vermittlung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in Politik und Gesellschaft sein.