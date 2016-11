Großrazzia auch in Münster

Am frühen Morgen fanden heute in zehn westdeutschen Bundesländern und Berlin Großrazzien gegen die salafistische Vereinigung „Die wahre Religion“ statt. Dies berichtet die FAZ. Nach Informationen der Tagesschau durchsuchten und überprüften die Polizisten mehr als 200 Wohnungen, Büros und Lagerhallen von Organisationen und Anhängern. Auch in NRW gab es 35 Polizeiaktionen, darunter auch im Münsterland. Die im Jahr 2005 gegründete Vereinigung bestehe aus mehreren hundert Personen und sei bisher besonders durch Koran-Verteilaktionen in deutschen Innenstädten aufgefallen. Bundesinnenminister de Maizière verbot die Vereinigung, da der Verfassungsschutz in ihr einen Beitrag zur Rekrutierung dschihadistischer Islamisten sieht.