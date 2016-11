Vogelgrippe: Stallpflicht in Münster

Das aktuelle Vogelgrippe-Virus ist bereits in Osteuropa bei Wildvögeln festgestellt worden, wie Spiegel Online informiert. Da in der vergangenen Woche nun auch in Schleswig-Holstein infiziertes Nutzgeflügel nachgewiesen wurde, ordnete das NRW-Verbraucherschutzministerium eine Stallpflicht für Hausgeflügel an. Auch in Münster ist das Naturschutzgebiet der Rieselfelder vorsorglich als Risikogebiet ausgewiesen, wie die Pressestelle der Stadt Münster mitteilt. Um zu verhindern, dass Wildvögel das Virus auf Hausgeflügel übertragen, sind in etwa hundert Meter um die Rieselfelder für den Freilauf gesperrt. Damit sind fünf Münsteraner Betriebe betroffen. Dennoch gibt es bislang keinen Verdachtsfall in Münster, sagt Tierarzt Dr. Thorsten Krause, der Leiter der Fachstelle Veterinärangelegenheiten. Bei einem Fund von toten Wasser-Wildvögeln - wie Enten oder Gänsen - bittet das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten um Benachrichtigung.