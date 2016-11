Grünen-Parteitag

Am Wochenende fand in Münster der Bundesparteitag der Grünen statt. Die Westfälischen Nachrichten berichten, dass die 850 Delegierten von Freitag bis Sonntag in der Halle Münsterland tagten.

Auf dem Bundesparteitag der Grünen wurde unter dem Motto „Wir bleiben unbequem“ über die inhaltlichen Forderungen für die Bundestagswahl 2017 debattiert. Mit großer Mehrheit haben die Delegierten für eine Vermögenssteuer für Superreiche gestimmt. Allerdings wurde in diesem Zusammenhang noch nicht näher definiert, ab welcher Vermögensgrenze jemand als „superrreich“ gilt. Neben der Vermögenssteuer haben die Grünen sich für eine Abschaffung des Ehegattensplittings, einen Kohleausstieg bis 2015 und die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionen entschieden.

Der Wahlsieg von Donald Trump und der Brexit waren ebenfalls Thema auf dem Bundesparteitag.