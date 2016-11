Heute Abend nach Sonnenuntergang entsteht der sogenannte Supermond, berichtet der WDR. Es ist Vollmond und der Mond kommt der Erde so nah wie zuletzt im Jahr 1948. Die Fläche des Mondes kann für den Betrachter heute Abend bis zu 28% größer erscheinen als ein normaler Vollmond. Die Leiterin des Planetariums in Bochum Susanne Hüttemeister sagt, dass der Mond in NRW abhängig von den Wetterbedingungen überall gleich gut zu sehen sein wird. Der NASA zufolge wird uns der Mond erst am 25. November 2034 wieder ähnlich nah sein. Der Punkt an dem uns der Mond besonders nah ist, wird als Perigäum (Erdnähe) bezeichnet.