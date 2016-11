Kohlenstoffdioxidausstoß

Im vergangenen Jahr ist der Ausstoß an Kohlendioxid weltweit stabil geblieben, berichtet Spiegel Online. Im Vergleich zu den Vorjahren ist der durchschnittliche CO2 Ausstoß das dritte Jahr in Folge kaum gestiegen.

Bis 2013 waren die Emissionen jährlich um 2,3 Prozent gestiegen. Für das laufende Jahr rechnen die Wissenschaftler mit einem Zuwachs von nur noch 0,2 Prozent. Der Forschungsverbund „Global Carbon Project“ erklärte, dass es sich möglicherweise um ein Zeichen einer Trendwende handle. Die Stabilisierung ist den Wissenschaftlern zufolge vor allem einem geringeren Kohleverbrauch in China zu verdanken. Allerdings reiche die aktuelle Entwicklung nicht aus, um die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen.

In den vergangenen drei Jahren wurden weltweit jeweils etwa 36,4 Milliarden Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen.