Hackergame

Rund 40 Studierende der FH Münster nahmen am Samstag am sogenannten „Hacker-Game“ in Burgsteinfurt teil. Das berichten die Westfälischen Nachrichten. Das „Hacker-Game“ ist ein internationaler Hacker-Wettstreit an dem 300 Teams gegeneinander antreten. Dabei geht es darum, den Gegnern virtuelle Flaggen zu entwenden und dabei die eigenen zu schützen. Nach zwölf Stunden Wettkampf landen die Studierenden der FH Münster auf Platz 24. Dabei geholfen hat ein Computerprogramm, das Netzwerkverbindungen analysiert, Flaggensignaturen erkennt und Angriffe startet.