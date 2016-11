Weitere Proteste gegen Trump

In der vergangenen Nacht gingen wieder zahlreiche, vor allem junge Menschen in den USA auf die Straße, um gegen den künftigen Präsidenten Donald Trump zu demonstrieren. Das berichtet die Tagesschau. Nachdem die ersten Proteste noch in der Wahlnacht in San Fransico angefangen haben, treibt es nun auch Menschen in Washington, New York und vielen weiteren Städten auf die Straße. Die Trump-Gegner versammeln sich dabei unter dem Slogan „Not my President“ und tragen Schilder mit Aufschriften wie „Kein Hass! Keine Angst! Hier sind Einwanderer willkommen!“. Trump hingegen beschwert sich via Twitter über die Proteste. Er schreibt: „Gerade ist eine offene und erfolgreiche Präsidentenwahl zu Ende gegangen. Jetzt protestieren professionelle Demonstranten, angestachelt von den Medien. Sehr unfair!“. Für das Wochenende sind weitere Demonstrationen gegen Trump geplant.