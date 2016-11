Anschlag auf Flüchtlingsheim: Prozessbeginn in Münster

Am Freitag startete in Münster der Prozess gegen die mutmaßlichen Täter der Brandanschläge auf Geflüchtetenheime. Zwei Angeklagte müssen sich vor dem Landgericht Münster wegen des Vorwurfes der schweren Brandstiftung verantworten, wie der WDR berichtete. Die beiden Brände im April und Juni haben einen Schaden von 650.000 Euro verursacht. Die Geflüchtetenunterkünfte mussten daraufhin abgerissen werden. Die beiden aus Münster stammenden Männer wurden nach Hinweisen aus der Bevölkerung festgenommen. Zum Prozessauftakt gestanden beide Angekalgte die Tat. Der 23 Jährige bereute das Geschehene. Der 25 Jährige gab Alkoholkonsum als Grund für die Tat an.