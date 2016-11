Das Forscherteam der Uni Twente in Enschede hat eine App entwickelt, welche Alkoholsucht unterbewusst heilen soll. Laut einer Pressemitteilung der Uni zeigt die App Bilder von alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken an. Durch eine Wischgeste sollen die alkoholischen Getränke abgewiesen werden. Bei ähnlichen Therapiemethoden konnte die Rückfallquote in die Sucht bereits um 20% reduziert werden.