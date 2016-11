Proteste von Studierenden gegen Trump

Gegen den Wahlsieg von Donald Trump haben Tausende Studierende in der Wahlnacht protestiert. Das berichtet Spiegelonline. Noch in der Wahlnacht versammelten sich die Studierenden in diversen Uni-Städten. Allein auf dem Campus an der Universität von Kalifornien trafen sich rund 1500 bis 3000 Studierende. Die Gegner wollten eine friedliche Bewegung starten, jedoch ist es in Oregon teilweise zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen. Unter den Studierenden ist die Stimmung gespalten. Viele hatten sich während der Wahlkampagne auf Trumps Seite gestellt und ihn etwa in Facebook-Gruppen wie "Students for Trump" unterstützt. Am Mittwoch sollte es an der Universität von Kalifornien weitere Aktionen geben, hieß es in mehreren Medienberichten.