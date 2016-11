Aufruf zu mehr sicherheitspolitischer Eigenständigkeit

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ruft die Europäer zu mehr sicherheitspolitischer Eigenständigkeit auf. Das berichtet die Rheinische Post. "Europa braucht als erstes den gemeinsamen politischen Willen für mehr sicherheitspolitische Relevanz. Dafür könnte der Ausgang der Wahl in Amerika einen wichtigen Impuls setzen", schreibt die Ministerin in einem Gastbeitrag für die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" in der Donnerstagausgabe. Trotz der scharfen Worte Donald Trumps im Wahlkampf gegen Deutschland plädierte die Ministerin dafür, nach der Wahl auf die USA zuzugehen, um die westlichen Werte zu vertreten.