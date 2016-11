Gastprofessur Religion&Politik (Uni MS)

Professor Horst Dreier übernimmt in diesem Semester die "Hans-Blumenberg-Gastprofessur" am Exzellenzcluster Religion und Politik an der Uni Münster. Dies berichtet die Uni Münster in einer Pressemitteilung. Der Rechtswissenschaftler und -philosoph Dreier hält dabei eine Vortragsreihe über die Herausforderungen eines säkularen Verfassungsstaates. Die öffentlichen Vorträge sind ab nächster Woche jeweils Montag abends um 18:15 Uhr im Hörsaalgebäude des Exzellenzclusters zu hören.