Katholischer Campus in Münster

In der Nähe der Uniklinik soll ein katholischer Campus enstehen. Wie die WN berichtet, wurden für die Umsetzung des Neubaus der Vorschlag eines Kölner Architekturbüros gewählt. Der neue Campus soll in erster Linie den Studenten, die bisher im Deutschen Studentenheim am Breul gewohnt haben, neue Wohnplätze geben. Das dortige Studentenheim soll nämlich abgerissen werden. Neben dem Uniklinikum werden dann über 200 Studenten in dem neuen Wohnkomplex untergebracht. Geplant sind 10er WG's mit gemeinsamen Essensbereichen. Der Abriss des alten Studentenheims am Breul soll aber erst durchgeführt werden, wenn der neue Campus wohnbereit ist.