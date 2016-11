Forschung zu den zehn Geboten

Der Bibelforscher J. Cornelis de Vos vom Exzellenzcluster "Religion und Politik" der Uni Münster hat antike Texte zum Dekalog erforscht. Das Exzellenzcluster berichtet, dass Juden und Christen den Dekalog oft verändert haben.

Als Dekalog werden die Zehn Gebote bezeichnet. Vor allem in den ersten Jahrhunderten der Verschriftlichung haben jüdische und christliche Gruppen die Verbote und Gebote verschärft oder erweitert, um ihre Gruppenidentität zu stärken. Sie haben jedoch nie eines der Gebote ausdrücklich abgelehnt. De Vos untersucht in der Grundlagenstudie sämtliche jüdische und christliche Quellen von etwa 300 v. Chr. bis 200 n. Chr., die auf den Dekalog zurückgreifen. Die Monografie „Rezeption und Wirkung des Dekalogs in jüdischen und christlichen Schriften bis 200 n. Chr.“ ist im Verlag Brill in Leiden und Boston erschienen.