Der Hochschultag an der Uni Münster ist am Donnerstag erfolgreich zu Ende gegangen. Rund 17000 Schüler seien gekommen, um sich über Vorlesungen, Studiengänge und das Studentenleben rund um Münster zu informieren. Das berichten die Westfälischen Nachrichten. Schüler und Schülerinnen der kommenden Abiturjahrgänge konnten an verschiedenen Informationsständen oder mit Besuchen in Veranstaltungen mehr über den Uni Alltag lernen. Vorgestellt hat sich nicht nur die Uni Münster sonder unter anderem auch die FH, die Kunstakademie und die Musikhochschule Münster. Die künftigen Studenten kamen aus einem breiten Einzugsgebiet, das sich bis in die Niederlande erstreckt hat.