Stadionbau des Preußen-Stadion

Die Debatte über den Standort für das neue Preußen-Stadion geht in eine neue Runde. Am Mittwochmittag traf sich Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe mit der Vereinsspitze des SC Preußen. Wichtigstes Thema war einmal mehr die Frage nach einem geeigneten Standort für das Stadion. Der Baugrund an der Nieberdingstraße ist wieder hoch im Rennnen. Bis jetzt kann allerdings noch nicht von Baugrund gesprochen werden. Dieser muss erst sorgfältig geprüft werden und das wird bis Ende März 2017 dauern. Der bisherige Standort an der Hammer Straße wird laut des Vereins auch im Falle eines Stadionneubaus auf jeden Fall beibehalten. Es wird darüber nachgedacht, den alten Standort als Nachwuchsleistungszentrums oder als Trainingsgelände zu verwenden.