Studenten in Containerunterkünften

In Lüneburg ziehen Studenten in Containerunterkünfte. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. Seit sich die Flüchtlingslage entspannt hat, stehen viele Unterkünfte leer. Die Zimmer werden in Lüneburg nun an Studenten vermietet. Dort ist es, genau wie in Münster, für alle Erstsemester schwierig eine passende Wohnung zu finden. In den ehemaligen Flüchtlingsunterkünften, in Containern, werden jetzt WGs gegründet. Die Interessenten interessieren sich nicht nur für die günstigen Zimmer, sondern auch für das Nebeneinander von Studenten und Flüchtlingen. Das Pilotprojekt könnte auch auf weitere Städte ausgeweitet werden.