Mieter auf die Straße gesetzt

Am vergangenen Wochenende durften zwanzig Mieter des neuen Hochhauses am Bahnhof ihre Wohnungen nicht betreten. Laut WDR wurden die Mieter vom Eigentümer des Hauses aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Diese wären zu dem Zeitpunkt schon vollständig bezogen gewesen. Das Gebäude war aber noch nicht durch das Bauordnungsamt freigegeben worden. Dem Amt wäre nicht bekannt gewesen, dass in dem Hochhaus bereits Mieter wohnen würden. Einige der Betroffenen haben Hotelzimmer in Münster bezogen.