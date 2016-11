In der Halloween-Nacht blieb es in Münster und NRW überwiegend ruhig. In der Nacht zwischen Montagabend und Dienstagmorgen wurde die Polizei in Münster laut Pressemitteilung insgesamt 194 mal zum Einsatz gerufen. Davon wären 63 Einsätze typische Delikte, wie sie an Halloween oft begangen werden: Unfug, Böllerwürfe oder Ruhestörungen. Auch die Polizei NRW zieht laut WDR insgesamt eine positive Bilanz.