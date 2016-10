Feldhamster in Deutschland vom Aussterben bedroht

Der deutsche Feldhamster ist laut der Deutscher Wildtierstiftung vom Aussterben bedroht. Er ist in vielen Regionen bereits ausgestorben, das liegt laut der deutschen Wildtierstiftung vor allem an der modernen Landwirtschaft. Der Einsatz von Pestiziden und die schnelle Bearbeitung mit großen und effizienten Maschinen führen dazu, dass der Feldhamster nur noch wenige Möglichkeiten zum Überleben hat. Dem Hamster mangelt es vor allem an Nahrung und an der Deckung vor Feinden.

Auch durch den Flächenverbrauch des Menschen schwindet immer mehr natürlicher Lebensraum.