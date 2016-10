Das neue Projekt “Gründergeist@Münsterland” ist gestern ins Leben gerufen worden, so die Westfälischen Nachrichten. “Gründergeist@Münsterland” ist ein Projekt vernetzt aus 5 Gründerschmieden, die aus Münster und Umgebung kommen. Ziel des Projekts ist der Austausch zwischen Jungunternehmern und Hilfe auf dem Weg der Selbständigkeit. Die Zahl der Unternehmensgründungen sei in den letzten Jahren zurück gegangen, so Klaus Ehling Chef der Management-Agentur Münsterland e.V. Durch das Projekt soll dem Rückgang der Unternehmensgründungen entgegen gewirkt werden.