An der Uni Münster sind aktuell Phishing-Mails im Umlauf. Auf dieses Problem weist die Uni Münster hin. In den Mails wird ein Link verschickt, der auf ein Imitat des LearnWeb weiterleitet. Von Seiten der Uni Münster wird empfohlen, die Mail einfach zu ignorieren und zu löschen. Außerdem sollen Passwörter nur auf https-Seiten eingegeben werden, da diese sich per Server-Zertifikat als vertrauenswürdig herausweisen.