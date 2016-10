Flüchtlingsunterkunft wird geräumt

Die Flüchtlingsunterkunft in der ehemaligen Wartburgschule wurde geräumt. Die WN berichtet, dass die Flüchtlinge inzwischen ausgezogen beziehungsweise in anderen Unterkünften untergebracht wurden. Zusammen mit der sinkenden Zahl der ankommenden Flüchtlinge führte dies dazu, dass die Unterkunft nun geschlossen werden konnte. Das Deutsche Rote Kreuz verfrachtete das Inventar der Wartburgschule in die Unterkünfte in der Oxford- und in der York-Kaserne. In der ehemaligen Wartburgschule lebten seit Anfang 2015 bis zu 300 Flüchtlinge.