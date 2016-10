Kein Walschutzgebiet im Südatlantik

Beim aktuellen Treffen der Internationalen Walfangkomission in Slowenien wurde der Vorschlag, ein Walschutzgebiet im Südatlantik einzurichten, abgelehnt. Dies berichtet spiegel online. Den Versuch das Schutzgebiet im Südatlantik einzuführen, gibt es schon seit 2001. Jedoch scheiterte er seitdem immer wieder an den großen Walfangnationen Japan, Norwegen und Island. Dies war auch beim aktuellen Treffen in Slowenien der Fall. Nur die Hälfte der Mitgliedsstaaten stimmt für das Schutzgebiet ab, womit die benötigte Zwei-Drittel-Mehrheit verfehlt wurde. Japan forderte auf dem Treffen sogar eine komplette Aufhebung des Walfangverbots - jedoch wurde auch dieses abgelehnt. Viele Walarten sind aufgrund der Überfischung weiterhin vom Aussterben bedroht.