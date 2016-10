NRW kündigt an, mit harten Bandagen gegen Gruselclowns vorzugehen. Bundespolizei und Justiz aus NRW planen schnelle Gerichtsverfahren gegen die rapide steigende Anzahl der unheimlichen Spaßmacher. "Wer andere sprichwörtlich zu Tode erschrecken will, ist nicht lustig, sondern ein Straftäter " erklärt Thomas Kutschaty, Justizminister von NRW. Bedrohung ist in Deutschland strafbar und kann mit einer Haftstrafe von bis zu einem Jahr gemaßregelt werden.